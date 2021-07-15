Утечку водорода зафиксировали в одном из реакторов АЭС "Доэль" в Бельгии

Власти Бельгии сообщили, что они делают все возможное для решения проблемы с утечкой газа.

Чрезвычайное происшествие случилось на территории АЭС "Доэль", которая находится в Бельгии. Специалисты сообщают об утечке водорода.

Для того, чтобы снизить риск аварии, было принято решение об остановке реактора.

Власти страны сообщили, что сейчас ситуация находится под контролем, и они делают все возможное, чтобы решить проблему.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о том, что кто-нибудь погиб или пострадал в результате случившегося не поступало.