ФСБ показала кадры задержания предполагаемого террориста в Москве

Сотрудники силовых структур Москвы смогли предотвратить действия злоумышленника, который намеревался использовать взрывное устройство в скопление людей.

Представители ФСБ нашли в тайнике предполагаемого преступника компоненты самодельной бомбы, а также информацию о ее по изготовлению. Задержанный мог общаться с членами международных террористических организаций в Сирии и действовать по их указаниям, сообщает телеканал "Звезда".

Силовики уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело, но пока не раскрывают личность злоумышленника в интересах следствия.