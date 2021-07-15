Минюст внес журналистов изданий "Проект" и "Открытые медиа" в список иноагентов

Министерство юстиций включило восемь корреспондентов изданий "Проект медиа" (признано нежелательным) и "Свободная Европа" в реестр СМИ, выполняющих роль иноагентов.

По предварительным данным, в список вошли Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова. Помимо них в перечне оказались и главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош, а также сотрудница радио "Свобода" Елизавета Маетная. Всего в вышеуказанный список вошли 28 изданий и журналистов.