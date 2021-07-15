Коллегия присяжных будет рассматривать уголовное дело Арашуковых в Москве

Уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля вскоре будет рассмотрено в Мосгорсуде. Разбирательство будет проходить с участием присяжных.

В деле семейства Арашуковых фигурируют 20 человек. Правоохранители обвиняют их в превышении полномочий, растрате, ложном доносе, создании ОПС, убийстве и подкупе.

По версии следствия, отец сенатора стал руководителем банды. Он также обвиняется в растрате и хищении более 760 миллионов рублей. Его сыну предъявлено обвинение в организации двух убийств. Под статью попали и другие родственники фигурантов, которые занимали высокие должности в газовой отрасли.