Память легендарного рок-музыканта Мамонова могут увековечить в Москве

Члены Мосгордумы предложили увековечить память основателя рок-группы "Звуки Му" Петра Мамонова, который ушел из жизни в 80-летнем возрасте.

Супруга Петра Мамонова 15 июля сообщила о смерти именитого музыканта и актера. Мамонов умер в больнице Коммунарки, куда он был госпитализирован с COVID-19.

В Мосгордуме рассказали журналистам РИА Новости, что основателю группы "Звуки Му", который имел "большое количество почитателей", могут установить памятную доску. Информации о месте и дате похорон Мамонова пока представлено не было.