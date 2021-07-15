Заседание суда по иску Пригожина к Волкову перенесено на август

Пролетарский районный суд Твери провел заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику отбывающего наказание блогера Алексея Навального Леониду Волкову.

Предприниматель обратился в суд, поскольку Волков распространил в социальных сетях недостоверные и порочащие сведения о нем, сообщила пресс-служба компании "Конкорд". В связи с публикациями соратника Навального также возбуждено уголовное дело по статье "Клевета". Прошедшее 15 июля заседание по иску бизнесмена Волков проигнорировал.

"Информируем, что ни Волков, ни его представитель на заседание не явились", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Из-за неявки ответчика суд еще раз направит ему повестки. Новое заседание по иску Пригожина к соратнику Навального состоится 13 августа.

"Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", — добавила пресс-служба "Конкорда".

Материалы по упомянутому уголовному делу были переданы в суд Твери из столичного Савеловского районного суда по месту регистрации ответчика. У Волкова затребовали доказательства опубликованных им порочащих данных о Пригожине. Юристы "Конкорда" уверены, что суд вынесет справедливое решение по этому делу.