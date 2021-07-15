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Больше не Голобородько. Верховная рада переименовала очередное село

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Больше не Голобородько. Верховная рада переименовала очередное село

Верховная рада продолжает следовать курсом декоммунизации и неуемного стремления переименовать все, что удастся. На этот раз «под раздачу» попало село Голобородько в Полтавской области.

Большая часть парламента — 320 депутатов Рады — поддержали выдвинутую инициативу о переименовании и вернули селу прежнее название.

По данным Украинского института национальной памяти, населенный пункт Новоселовка получил новое название в честь красного партизана Ивана Голобородько, который якобы способствовал установлению советской власти на Украине и «насаждал идеологию коммунизма» в 1918-м — это и стало причиной очередного «ребрендинга».

Ирония ситуации заключается не только в мелочном проявлении ненависти к советскому прошлому, но и в отсылке к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дело в том, что в годы актерской деятельности Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» Василия Голобородько. По сюжету персонаж стал народным президентом Украины. Этот факт вызвал в Верховной раде бурные аплодисменты и громкий смех.

Примечательно, что в сериале герой Зеленского смог провести в стране реформы, поставил у власти честных людей, одолел олигархию и объединил Украину. Бытует мнение, что этот образ избиратели примеряли и на самого актера, что помогло ему в 2019 году занять президентское кресло. Однако, в отличие от экранного главы Украины, действующий пока не может похвастаться выдающимися достижениями.