Музыкант Петр Мамонов умер от последствий коронавируса

Основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов скончался в больнице после продолжительной борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила жена музыканта Ольга Мамонова.

Известный андеграундный музыкант и артист Петр Мамонов почти три недели находился в медикаментозной коме. В конце июня его госпитализировали в тяжелом состоянии в Коммунарку. В больнице медики диагностировали основателю "Звуков Му" коронавирус и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия врачей, состояние 70-летнего Мамонова только ухудшалось. На днях жена артиста рассказала, что врачи оценивают состояние супруга как крайне тяжелое с отрицательной динамикой.

В пятницу, 15 июля, Ольга Мамонова сообщила о смерти музыканта. Дата и место похорон будут известны позднее.

"Не стало Петра Николаевича Мамонова. Царство Небесное, новопреставленному, рабу божьему Петру", — сообщается в официальном аккаунте артиста в Instagram.

Петр Мамонов — один из известнейших советских и российских рок-музыкантов. Он является основателем андеграундной группы "Звуки Му", часто выступал вместе с "Браво", "Аквариумом", "Кино" и другими популярными коллективами. Многим он запомнился своими яркими ролями в кино. Мамонов сыграл в таких фильмах, как "Игла", "Такси-блюз", "Остров" и "Царь".

В конце июня президент России Владимир Путин наградил артиста орденом Дружбы за вклад в развитие отечественного искусства.