Экс-переводчица посольства Швейцарии подала в суд на заместителя посла

Уволенная переводчица Наталья Полуэктова обратилась в прокуратуру Швейцарии с жалобой на заместителя посла Тобиаса Привителли. Она рассказала об угрозах со стороны дипломата.

Представитель экс-переводчицы отметил, что министр швейцарского посольства устроил травлю девушки, что нарушает гражданское право и уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации.

Отмечается, что у адвоката на руках есть документ, в котором Привителли в 2019 году требует от переводчицы прекращения жалоб в органы власти Швейцарии и отказа от положенных накоплений. Также дипломат грозился подать на нее в суд.

Полуэктова обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, она "заработала" около 4 млн рублей на поддельных медицинских страховках. Свою вину девушка не признает.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.