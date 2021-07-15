Женская сборная России по регби-7 вышла с карантина в преддверии ОИ-2020

Российская сборная по регби-7 готовится возобновить тренировки в Японии после случая заражения COVID-19 в национальной команде.

Женская сборная России по регби-7, которая была изолирована в японском городе Мунаката после заражения коронавирусом массажиста команды, вышла с карантина. Все спортсменки повторно сдали тесты на COVID-19, они дали отрицательный результат. Об этом журналистам ТАСС сообщили в Федерации регби России (ФРР). Заразившийся коронавирусом массажист сборной находится в больнице. Болезнь у него протекает в легкой форме.

На групповом этапе женского олимпийского турнира по регби-7 команда России сыграет с Великобританией, Кенией и Новой Зеландией. Матчи пройдут 29 и 30 июля.