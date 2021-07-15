Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в людном месте Москвы

Российские спецслужбы предотвратили теракт в людном месте Москвы. По предварительной информации, террористы собирались совершить атаку в июле.

Сотрудниками ФСБ России был задержан россиянин, состоявший в переписке с террористами из Сирии. Задержанный хранил в тайнике компоненты самодельной бомбы, которые были изъяты при обыске.

Как проинформировали в ЦОС ФСБ, следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Личность задержанного засекречена в интересах следствия.