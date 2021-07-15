Еще один регион России ввел обязательную вакцинация для ряда категорий граждан

Прививки от коронавируса станут обязательными для некоторых жителей Кабардино-Балкарии, сообщили в правительстве республики.

Согласно новому распоряжению властей, вакцинацию от коронавируса необходимо пройти сотрудникам общепита и представителям социальных профессий. Ряд российских регионов уже принял аналогичные меры в рамках борьбы с COVID-19.

Только формирование коллективного иммунитета позволит россиянам остановить пандемию коронавируса, уверены ученые. Прививки от COVID-19 позволяют предотвратить тяжелое течение заболевания и его распространение.