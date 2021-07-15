Журавлев поднимет на федеральном уровне вопрос о чистоте залива в Иркутской области

Загрязнение залива в Иркутской области возмутило депутата Госдумы и лидера партии "Родина" Алексея Журавлева.

Парламентарий в рамках программы "100 городов" посетил рабочий поселок Листвянка в Иркутской области. Местные жители пожаловались Журавлеву на то, что залив и реки стали грязными, а дно "превратилось в помойку" из-за сброса нечистот.

Депутата крайне возмутило, что загрязненные воды попадают прямо в озеро Байкал.

"Вы серьезно?! Где природоохранные ведомства? А губернатор? Беспредел! Будем разбираться на федеральном уровне", — сказал Алексей Журавлев.

Отметим, что почти вся Листвянка находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Журавлев также намерен разобраться с развитием инфраструктуры в области, чтобы можно было привлечь туристов в регион.