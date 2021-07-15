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Глухонемому мужчине из Индии вместо вакцинации сделали вазектомию

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Глухонемому мужчине из Индии вместо вакцинации сделали вазектомию

Глухонемому жителю деревни Бишанпер под видом вакцинации против коронавируса провели процедуру вазэктомии, сообщает Times of India.

Как сообщают СМИ, соцработница из местного волонтерского центра обманом забрала 40-летнего Дхрува Кумара из дома под предлогом прививки, отвезла на стерилизацию в больницу, а затем оставила его где-то далеко от дома. Добравшись пешком к семье, обманутый мужчина потерял сознание, а его родственникам пришлось срочно везти его в местную клинику.

Предполагается, что на такой хитроумный поступок соцработницу побудил план, который установил районный отдел здравоохранения накануне Всемирного дня народонаселения. За 1-го проведенного гражданина на стерилизацию полагалось вознаграждение в размере 400 рупий (около 400 российских рублей),

Уточняется, что, согласно местным законам, мужчину нельзя было оперировать, так как Дхрув Кумар еще не был женат.