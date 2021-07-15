«На эту и на ту набью себе тату»: московский депутат хочет нанести QR-код на тело

Депутат Мосгордумы от «Единой России», глава думской комиссии по безопасности Кирилл Щитов намерен сделать татуировку в виде QR-кода, который подтверждает пройденную вакцинацию от COVID-19. Об этом народны избранник сообщил в Telegram.

«На эту и на ту набью себе тату. А вообще это не только красиво, но и удобно. Я уже давно, например, во время пробежек не беру с собой ничего, кроме часов, пульсометра и наушников. Телефон с собой не нужен. В моих гарминах есть Garmin pay, поэтому я могу в любом киоске или магазине купить себе воду и оплатить часами, например. Музыку тоже в часы можно закачать. Так что все что нужно — с тобой уже на запястье», — написал он.

Накануне депутат рассказал о том, что привился вторым компонентом российской вакцины «Спутник V».

«Поставил второй компонент вакцины «Спутник V». Чувствую себя прекрасно, да еще и с пропуском-вездеходом практически. Я немного иронизирую, конечно», — сообщил Щитов.

Напомним, власти Москвы ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 июня посещение кафе, ресторанов и массовых мероприятий стало возможным лишь с предъявлением QR-кода.