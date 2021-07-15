Эстония готовится объявить российского дипломата персоной нон грата

МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине Александра Петрова для вручения ему ноты об объявлении одного из сотрудников российского диппредставительства персоной нон грата.

Такое решение МИД объясняет ответом на высылку эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Перед этим дипломат был задержан в Северной столице при получении материалов закрытого характера от гражданина России.

В то же время внешнеполитическое ведомство Эстонии выразило надежду, что инцидент с высылкой российского дипломата не повредит двусторонним отношениям Таллина и Москвы. Республика по-прежнему рассчитывает на добрососедское и конструктивное сотрудничество с РФ, говорится в сообщении эстонского министерства.