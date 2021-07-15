"Газпром экспорт" не одобрил решение суда ЕС по ограничению мощности OPAL

Российская компания "Газпром экспорт" рассказала о своем отношении к решению Европейского суда юстиции ограничить мощность газопровода OPAL.

Речь идет о проекте, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Ограничить мощность OPAL на 50% ранее потребовала Польша. Позднее ее позицию поддержал суд ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы <...> разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", — заявили в компании журналистам.

В "Газпром экспорте" добавили, что внимательно следили за ходом судебного процесса, хотя компании группы "Газпром" не являлись стороной разбирательства.