Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

"Газпром экспорт" не одобрил решение суда ЕС по ограничению мощности OPAL

50
"Газпром экспорт" не одобрил решение суда ЕС по ограничению мощности OPAL

Российская компания "Газпром экспорт" рассказала о своем отношении к решению Европейского суда юстиции ограничить мощность газопровода OPAL.

Речь идет о проекте, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Ограничить мощность OPAL на 50% ранее потребовала Польша. Позднее ее позицию поддержал суд ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы <...> разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", — заявили в компании журналистам.

В "Газпром экспорте" добавили, что внимательно следили за ходом судебного процесса, хотя компании группы "Газпром" не являлись стороной разбирательства.