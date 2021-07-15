РФС признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате Европы

Исполком РФС признал выступление сборной России на континентальном первенстве неудовлетворительным.

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги заседания исполнительного комитета организации, состоявшегося 15 июля. В ходе него выступление национальной команды на 16-м чемпионате Европы было признано неудовлетворительным. Дюков подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки за расторжение контракта с РФС.

Глава организации поблагодарил 57-летнего наставника и его помощников за работу, подчеркнув, что футбол в РФ необходимо менять "изнутри". Черчесов покинул пост главного тренера сборной России на прошлой неделе. Он возглавлял национальную команду с 2016 года.