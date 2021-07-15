Водитель скорой помощи из Костромы рассказал о ситуации с нехваткой врачей в городе.

Обстоятельства в ближайшее время могут сложиться таким образом, что обучать новых сотрудников будет некому. Обстановка на станции скорой помощи в регионе довольно сложная, заявил водитель в интервью 360tv.ru.

Всего на станции числится 18 бригад, однако работают в реальности только 12, отметил собеседник телеканала. Из них четыре обслуживают только пациентов с коронавирусом, две — детей. Еще одна бригада занимается людьми с психическими отклонениями. За сутки один состав способен обслужить около 27 вызовов. В итоге всего четыре экипажа вынуждены передвигаться по всем остальным вызовам, отметил водитель.