В центре Уфы произошла массовая драка между россиянами и египтянами

Около десяти человек затеяли массовую драку прямо в центре Уфы.

В социальных сетях распространилось видео, на котором показано, как подвыпившие жители столицы Башкортостана избивают гостей из Египта. Потасовка произошла на остановке "Гостиный двор".

Во время инцидента один из уфимцев нокаутировал двух граждан Египта, а случайный прохожий, решивший вступиться за приезжих, получил травмы.

Как сообщают в республиканском ведомстве, все участники конфликта были доставлены в уфимский отдел полиции №9. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В настоящее время выясняются подробности инцидента.