Россия за день. Главное: обязательная вакцинация в Поморье и жара в Петербурге

Архангельская область. Роспотребнадзор в Архангельской области обязал некоторых жителей до 1 августа сделать прививку от COVID-19. Постановление касается медиков, госслужащих, педагогов, моряков, сотрудников соцслужб, общепита, студентов старше 18 лет и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания.

Омская область. В Омске закупят 48 новых автобусов, которые заправляются газом, вместо дизеля и бензина. Таким образом в регионе планируют снизить количество вредных выбросов в атмосферу. По сообщению областного министерства экологии, на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 600 млн рублей.

Самарская область. Власти Самары обдумывают полное обновление речного флота. В приоритет они поставили закупку новых прогулочных и скоростных катеров, чтобы сократить время в пути до знаковых достопримечательностей. Тем самым они планируют повысить поток туристов.

Санкт-Петербург. В Петербурге побит восьмой температурный рекорд с начала лета. Накануне, 14 июля, столбик термометра в Северной столице поднялся до отметки +32,8 градуса, обновив максимальный показатель 11-летней давности.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Республика Бурятия. Гендиректор туристической корпорации РФ Сергей Суханов после поездки в Бурятию заявил, что в республике активно начнут развивать инфраструктуру, чтобы вдвое увеличить поток путешественников. По его словам, особое внимание нужно уделить Тункинской долине.

Республика Татарстан. Патриарх Кирилл прибудет в Татарстан 21 июля на освящение собора Казанской иконы Божией Матери. В правительстве республики подчеркнули, что несмотря на пандемию коронавируса, введение ограничений на посещение мероприятия не планируется.

Липецкая область. В Ельце второй год подряд из-за коронавируса срывается фестиваль военно-исторической реконструкции. Организаторы были намерены провести мероприятие 17 июля, но отменили из-за новых ограничений, введенных областным правительством.

Краснодарский край. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак предложил отправить на отдых детей работающих в зонах ЧС и медиков, задействованных в «красных зонах». Согласно его инициативе, они должны отправиться в оздоровительные лагеря Кубани, а также Крыма и Приморского края.

er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия»

Алтайский край. Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил своим заместителем бывшего начальника муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» Сергея Рябчуна. Он будет курировать сферу экономической политики.

Республика Алтай. Власти Алтая до конца года намерены закупить на нужды республики 30 мобильных комплексов для оказания помощи жителям в отдаленных селах. Из федерального бюджета на эти цели выделят более 225 млн рублей.

Белгородская область. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель «Роскачества» Максим Протасов договорились совместно продвигать на территории региона товары российского производства. Также стороны обусловились поработать над качеством местной продукции.

Тюменская область. Следственный комитет в Тюменской области предъявил обвинение самому богатому (по итогам 2020 года) депутату из Тобольска Сергею Вакарину. Его подозревают в наезде на инспектора ГИБДД. Ранее народный избранник заявлял, что за рулем находился не он, а его сын.

vk.com / Сергей Вакарин

Брянская область. В Брянске мирового судью Ольгу Лифанову наказали за «внепроцессуальное общение» с прокурором. Последний отказался выполнять ее решение о приводе потерпевшего, после чего судья написала главе районного надзорного органа письмо с упреками в адрес прокуратуры.

Мурманская область. Единственная аптека в закрытом городе Видяево Мурманской области возобновила работу после жалобы местной жительницы губернатору Андрею Чибису. Правда, двери ее открыты пока что не всем, а два дня в неделю из-за отпуска фармацевта.

Ставропольский край. Бюджет Ставрополья в 2021 году увеличился на 8 млрд рублей. Произошло это благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, а также дополнительным средствам, выделенным из федерального бюджета.