Границы Украины 1922 года стали острой темой для обсуждения в РФ

Украина должна восстановить историческую справедливость, вернувшись в свои исторические границы, зафиксированные в 1922 году, и вернув России все территории, которые к ней были присоединены во время пребывания в составе Советского Союза.

С таким заявлением в эфире Первого канала выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который также напомнил, что права русскоязычных граждан на Украине все время грубым образом нарушаются, и эта тенденция, судя по политическому курсу страны, будет лишь нарастать.

Поэтом, отметил Пушилин, вопрос пересмотра украинских границ является очень актуальным.

«Мы крайне рады тому, что этот вопрос поднимается. Пока что в такой дискуссии – в виде сигнала. Тем не менее, мы же видим, что если с ДНР и ЛНР вопрос защиты прав граждан решен, за исключением линии соприкосновения и обстрелов, то в отношении русских, русскоязычных, проживающих на других территориях – я говорю про Харьков, про Одессу, другие регионы – там с этим большая проблема», — напомнил глава республики.

По его словам, вопрос нарушения прав русскоязычных жителей Украины крайне беспокоит жителей ЛНР и ДНР, так как у многих из них на украинской территории живут родственники и друзья, не только лишенные возможности говорить на родном языке, но и вычеркнутые из числа коренных народов своей страны.

Помимо уже принятого на Украине закона «О коренных народах», там в ближайшее время может появится еще ряд дискриминационных правовых норм.

«Соответственно, права русских, русскоязычных будут дальше ущемляться… Мы считаем, что это (возвращение Украины в границы 1922 года) было бы справедливым. Во-вторых, о своих намерениях не просто говорить, но и делать, мы демонстрируем с 2014-го года», — добавил Пушилин.

Global Look Press / Kremlin Pool

Напомним, в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев, в которой в числе прочего глава государства напомнил, что большую часть территорий Украина получила в качестве «подарков» от большевиков, которые, проводя социальные эксперименты, фактически ограбили Россию.