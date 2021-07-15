Вице-губернатор Эргашев поздравил с юбилеем комитет по соцполитике Петербурга

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 15 июля исполняется 30 лет. Вице-губернатор города Олег Эргашев поздравил сотрудников с юбилеем.

По случаю 30-летия комитета Эргашев на странице "ВКонтакте" опубликовал поздравление и поблагодарил сотрудников за внимательное отношение к жителям Санкт-Петербурга. В системе соцзащиты работают более 20 тысяч человек и они оказывают горожанам конкретную помощь, процитировали вице-губернатора на сайте издания "Невские новости".

Олег Эргашев отметил, что в комитете работают неравнодушные люди, профессионалы с большим сердцем. Вице-губернатор пожелал сотрудникам здоровья, оптимизма и энергии.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга был сформирован в июле 1991 года. По информации издания, сегодня он обслуживает около трех миллионов горожан.

Ранее стало известно, что в Петербурге запретили проводить мероприятия с участием более 75 человек. Максимальное количество зрителей в концертных залах и театрах города не может превышать отметки в 1,5 тысячи, уточнили на сайте 360tv.ru. Ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией.