Левой, левой! Почему взаправдашние эсеры хотят маршировать с коммунистами

На этой неделе в ЦИК заверили федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму и списки кандидатов по одномандатным округам социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП).

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы... восьмого созыва в количестве 302 человек», — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в воскресенье. В список по одномандатным округам вошли 222 человека.

Кадры решают все

Обновленные в феврале после слияния трех политсил эсеры подошли к парламентским выборам с кадровыми потерями. В начале июня коронавирус забрал всенародно любимого кинорежиссера Владимира Меньшова, занимавшего четвертое место в общефедеральной части списка.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

В минувший вторник список московской региональной группы покинула лидер московского отделения СРЗП, депутат ГД VII созыва Галина Хованская. Она решила идти в парламент по одномандатному Ленинградскому округу.

По данным СМИ, Хованская снялась из-за разногласий с сопредседателем СЗРП Захаром Прилепиным по Сталину. Ранее Прилепин признался, что хочет «заставить все» памятниками этой неоднозначной исторической фигуре и неоднократно подчеркивал свой пиетет к «отцу народов».

Интеллектуальный багаж СЗРП мог бы потяжелеть за счет Анатолия Вассермана. Прилепин говорил, что он официально стал членом партии, однако легендарный эрудит в итоге решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу Москвы.

Федеральное агентство новостей /

Политолог Станислав Белковский выдвинул версию, что телезвезда приняла такое решение в связи с культивируемым внутри политической силы «легким антисемитизмом», однако Вассерман в комментарии «ПС» это опроверг.

«На протяжении всей своей карьеры он [Белковский] еще не сказал ничего, что было бы впоследствии хоть как-то подтверждено», — отрезал Вассерман и добавил, что не готов говорить о партии в статусе действующего кандидата в депутаты.

Несмотря на локальные идеологические разногласия «старых» и «новых» эсеров, кулуарные перипетии, партактив СЗРП все еще не оскудел примечательными личностями. К примеру, в мае партия усилилась звездой голливудских боевиков 90-х Стивеном Сигалом. В Госдуму мастер айкидо не пойдет из-за наличия американского гражданства, но будет бороться против загрязнения природы.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

В региональных списках СЗРП присутствуют знаменитости российского масштаба: светская львица Екатерина Гордон, экс-ведущий «Программы максимум» на НТВ Глеб Пьяных, бывший футбольный тренер Валерий Газзаев, актриса, депутат ГД VII Елена Драпеко и другие персоны.

Четверо из федерального списка

Что касается партийного локомотива, то после скоропостижной кончины Меньшова в «кабине» остались четверо: федеральный список возглавляют председатель эсеров Сергей Миронов, собственно лидер примкнувшего к СР движения «За правду» Захар Прилепин, глава влившихся в структуру «Патриотов России» Евгений Семигин, а также сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

Если биография первых двух в целом известна относительно широким массам, то двое последних были не слишком заметны на политическом небосклоне. В начале нулевых фамилия Семигина гремела в контексте громкого скандала. Его Народно-патриотический союз РФ сравнивали с троянским конем и обвиняли в попытках расколоть КПРФ перед парламентскими выборами 2003 года.

По сути, как утверждали главреды изданий «Советская Россия» и «Завтра», Валентин Чикин и Александр Проханов, под началом Семигина «патриоты» попытались создать оппозицию внутри оппозиции и отстранить Геннадия Зюганова от рычагов управления компартией. Последнему свое политическое детище все же удалось отстоять.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Как Семигин, так и Бабаков считаются весьма состоятельными людьми и спонсорами преображенной «Справедливой России». К примеру, среди активов Бабакова столичный футбольный клуб ЦСКА.

Путь в политике для бизнесмена начался в начале нулевых с членства в партии «Родина». Позднее он неоднократно менял партийный окрас, пройдя через «Справедливую Россию» и «Единую Россию». С 1 февраля 2020 года Бабаков был первым зампредом партии «За правду».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Несостоявшийся союз

Помимо реверансов в сторону Сталина лейтмотивом предвыборных речей Прилепина стала декларация об объединении с КПРФ. Главный харизматик СПЗП неоднократно повторял в прессе о неизбежности формирования левой коалиции. Он даже сравнивал Сергея Миронова и Геннадия Зюганова со Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером: мол, всю жизнь соперничали, но в итоге примирились и снялись в одном фильме. Судя по обратной реакции, коммунисты далеки от подобных сравнений.

В конце июня Прилепин заявился на предвыборный съезд КПРФ, где планировал выступить и подписать меморандум о сотрудничестве, но организаторы сочли визит попыткой политического пиара и его развернули. На этой неделе первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин поставил точку в стараниях писателя, заявив, что КПРФ будет рассматривать вопрос взаимодействия с партией «Справедливая Россия — За правду» только после выборов в Госдуму. Он пояснил, что эсеры «балансируют на грани прохождения» в парламент, поэтому игра не стоит свеч.

Пресс-служба Совета Федерации /

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с «Политикой Сегодня» утвердительно ответил на вопрос, считает ли компартия альянс Прилепина, Миронова и Семигина спойлерским проектом, призванным оттянуть протестные голоса у КПРФ.

«”Справедливая Россия” тупо копирует предвыборные лозунги, тупо косит под КПРФ, тупо списывает наши программные предложения, поэтому мы понимаем, что любое предложение о взаимодействии направлено на перехват левого электората у КПРФ», — заявил он.

Вместе с тем Обухов подтвердил слова Афонина о том, что компартия готова сотрудничать с эсерами после выборов, но для этого политсила должна пройти испытание народным голосованием:

«Пускай господин Миронов хряпнет проявителя в виде народного волеизъявления и посмотрим, как он себя будет вести».

Узнать реакцию Захара Прилепина на отказ КПРФ в объединении не удалось — на запрос «Политики Сегодня» он не ответил.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в комментарии «ПС» напомнил, что идея создания в России двухпартийной системы по типу американской не нова — перспективы объединения левых сил обсуждались еще в середине 2000-х. Парламентская реформа, как полагает Гращенков, задумывалась в администрации президента с целью убрать с политического поля старых коммунистов, дать дорогу более молодым и лояльным власти.

«Еще со времен Суркова (экс-помощник президента Владислав Сурков – прим. ред.) была идея создания двухпартийной системы условно центристской «ЕР» и условно левой «СР». Предполагалось, что пока коммунисты будут терять свой естественный электорат, пенсионеров, они умирать будут, эсеры как раз подберут в себя ослабевших коммунистов. Но поскольку коммунисты стали выезжать на протесте, аккумулировать любой протестный электорат, то разные есть сценарии, как создавать левую партию», — говорит эксперт.

Что касается Прилепина, то Гращенков находит его амбиции куда более масштабными, чем реальные возможности партии «Справедливая Россия — За правду».

«Это его стратегия, как политика: он не просто член эсеров, а хочет стать главой большой партии. То, что он сейчас это озвучивает, я не думаю, что в рамках избирательной кампании, потому что выглядит смешно, когда партия, которая еще не факт, что пройдет в Госдуму, пытается навязать объединение второй крупнейшей», — заключил эксперт.

Согласно опросу ВЦИОМ от 4 июля, на выборах в Госдуму «Справедливую Россию — За правду» готовы поддержать 7,2% избирателей. Рейтинг КПРФ составляет 14%, что по-прежнему делает ее второй по популярности партией в стране после «Единой России». Выборы в нижнюю палату парламента РФ впервые будут трехдневными — с 17 по 19 сентября.