Экс-игрок сборной Нидерландов Роббен завершил профессиональную карьеру

Полузащитник Арьен Роббен решил завершить игровую карьеру в 37-летнем возрасте.

Бывший полузащитник лондонского "Челси" и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен 15 июля сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте, что принял решение уйти из спорта. Нидерландский игрок поблагодарил многочисленных фанатов "за теплоту и поддержку". Роббен признался, что решение завершить карьеру далось ему непросто. Последним клубом полузащитника был "Гронинген".

Роббен является чемпионом Англии, Нидерландов, Испании и Германии. В составе национальной команды полузащитник становился призером ЧЕ-2004, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.