«Самокат — не игрушка»: погиб знаменитый ученый Пигарев, столкнувшись с электросамокатом

Доктор биологических наук Иван Пигарев умер в больнице после столкновения с электросамокатчиком на велосипедной дорожке. Об этом в Facebook заявила его дочь Татьяна, позже информацию дополнил Следственный комитет по Москве.

«Предварительно, 14 июля 2021 года на тротуаре вблизи Воробьевского шоссе в Москве электрический велосипед под управлением Ивана Пигарева столкнулся с самокатом под управлением мужчины 1983 года рождения», — сказано в сообщении СК.

80-летний Пигарев ездил на работу в Институт проблем передачи информации РАН на велосипеде. Так было и 13 июля: навстречу ученому по велодорожке «гнал» электросамокат. В результате столкновения Пигарев упал и ударился головой об асфальт.

Родственники заявили о серьезной черепной травме, внутренней гематоме. Ее удалили врачи, но состояние Пигарева оставалось очень тяжелым. После подключения к ИВЛ, в реанимации, физиолог умер утром 15 июля.

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Идет доследственная проверка, после установки обстоятельств произошедшего и опроса очевидцев следователи могут открыть уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Добрый, отзывчивый, великолепный человек, активно работал до последнего дня», — рассказали его коллеги в комментарии РИА Новости.

Иван Пигарев — прямой правнук поэта Федора Тютчева и всемирно известный специалист в области физиологии зрения и сна, его лекции собирали сотни тысяч зрителей на YouTube. Прежде всего известен как автор висцеральной теории сна, опубликованной в американском научном журнале Neuroscience and Behavioral Physiology.

Трагедия вновь спровоцировала волну обсуждений в соцсетях о правовом статусе владельцев и арендаторов электросамокатов.

«Электросамокаты – это не милая игрушка хипстера, а транспортное средство повышенной опасности. Для вождение такого самоката у человека должны быть права. А на тротуарах самокатов вообще быть не должно. И еще мне интересно, что грозит самокатчику, в столкновении с которым погиб человек. Скорее всего, ничего. Он же ехал на игрушке», — прокомментировала гибель ученого редактор «Русского Репортера» Марина Ахмедова в Telegram-канале.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Еще в конце 2020-го в МВД отмечали, что количество аварий с электросамокатами и сигвеями увеличилось на 166% за девять месяцев прошлого года. Этим летом в Санкт-Петербурге из-за многочисленных наездов электросамокатов на детей следователи провели обыски в сервисах аренды и возбудили ряд уголовных дел. Аналогичные инциденты случались и в других регионах.