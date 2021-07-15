Ветеринар Федосеева рассказала, как бороться с блохами у животных в летний период

Ветеринар и зоозащитник Мария Федосеева рассказала, чем опасны блохи для животного и человека и как помочь питомцу избавиться от паразитов в летнюю жару.

Роспотребнадзор заявил, что летом существенно растет количество блох, которые являются переносчиками не только животных, но и человеческих болезней. Ветеринар согласилась с предупреждением ведомства и рассказала, как избежать распространения блох, если дома живут питомцы.

"Обработать можно капельками от блох, кому-то помогают специальные ошейники, кому-то — таблетки", — объяснила Мария Федосеева Федеральному агентству новостей.

Зоозащитник отметила, что заметить блох на теле животных очень просто — питомцы начинают интенсивно чесаться, у них появляется налет в виде черных точек в паху и на голове. Специалисты Роспотребнадзора правы, заявляя об опасности паразитов, которые легко переходят от животных к человеку, поэтому стоит вовремя обрабатывать питомца и жилище, а также своевременно обращаться к ветеринарам.