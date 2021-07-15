Гособвинение настаивает на шести годах колонии для американца Калви

Бизнесмена Майкла Калви обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей.

Для американского бизнесмена, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви гособвинение запросило шесть лет колонии. Предпринимателя обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей. По решению суда, которое было озвучено в июне этого года, ему продлили запрет на выход из дома ночью, общение со свидетелями и посещение банка "Восточный" сроком на три месяца.

Некоторое время назад стало известно, что президент США Джо Байден попросил главу России Владимира Путина освободить американского бизнесмена Майкла Калви в ходе саммита в Женеве.