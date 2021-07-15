Опубликовано видео затопленной взлетно-посадочной полосы в Шереметьево

Самолеты испытывают трудности с посадкой в московском аэропорту Шереметьево из-за того, что воздушную гавань залило дождем.

Видео, как непогода повлияла на работу Шереметьево, опубликовали в Сети. Очевидцы рассказывают, что летное поле аэропорта значительно затопило. Запрета на посадку в настоящих метеорологических условиях нет, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Жителей и гостей Москвы предупреждали о том, что с 13:00 и до конца дня в городе ожидаются гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 17 метров в секунде. Об этом сообщали в столичном комплексе городского хозяйства.