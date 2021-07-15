Евродепутаты рекомендуют ЕС не признавать итоги выборов в России

Представители комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам одобрили доклад о будущих политических отношениях России и Евросоюза.

Инициативу разработал евродепутат от Литвы Андриус Кубилиус. В ходе голосования ее поддержали 56 членов комитета. Девять политиков высказались против, а еще пять — воздержались от ответа. Об этом сообщается в официальном заявлении комитета.

В докладе говорится, что Евросоюзу следует готовится к тому, чтобы не признавать результаты парламентских выборов в Российской Федерации, если они пройдут "с нарушением демократических принципов и международного права".

"Наша первостепенная задача — защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны", — сообщается в заявлении комитета.

Позже доклад вынесут на голосование всего Европарламента на предстоящем пленарном заседании.