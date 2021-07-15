Эксперты назвали причину падения Ан-26 на Камчатке

Специалисты проанализировали данные черных ящиков разбившегося на Камчатке самолета Ан-26. Эксперты озвучили причину авиакатастрофы.

По их мнению, лайнер упал по вине экипажа, допустившего ошибку. Данные самописцев показали, что при посадке скорость воздушного судна была чрезмерно высокой. При снижении лайнер отклонился от курса. Кроме того, экипаж не воспользовался специальным оборудованием во время тумана.

Крушение самолета унесло жизни 28 человек. Тела отправлены в Москву для проведения ДНК-экспертизы.