Джаралла объяснил, почему Украина стала лидером по закупке продукции из Крыма

Украина в 2021 году стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крымского полуострова. По данным Совета министров республики, на Украину поставляется почти 40% экспортной продукции. За первые пять месяцев этого года суммарный объем экспорта предприятий республики составил 15,1 млн долларов, из которых 6 млн долларов приходится на Украину.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказал, что не видит ничего удивительного в том, что на Украине столь высокий спрос на продукцию крымских производителей.

«Здесь речь идет о структуре этого экспорта. Часть из него является промышленными товарами, точнее — химической продукцией. Дело в том, что на севере Крыма находятся несколько крупнейших предприятий бывшего Советского Союза, связанных с химической промышленностью», — объяснил собеседник.

Предприятия расположены в городах Красноперекопске и Армянске и, хотя от них есть и определенные экологические проблемы, их экономическая польза и эффективность чрезвычайно высоки. Одно из этих предприятий занимает лидирующие позиции на мировом рынке, отметил политолог.

«Поставки продукции осуществляются по разным схемам, чаще всего за эти семь лет они уходили под маркой Украины, тем самым поддерживая само производство. Дело в том, что это производство завязано на украинских поставках сырья. Там целая цепочка, в которой конечным звеном, производящем продукцию, являются крымские заводы. Это ставит продукцию на ключевое место в структуре экспорта», — добавил Джаралла.

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Отдельный момент — это поставки газа. По словам политолога, на шельфе Азовского моря в районе Арабатской стрелки происходит добыча газа, который складируется в газохранилище, находящееся на территории Крыма. Этот газ идет на отопление и иные технические нужды соседнего района, то есть на Украину.

«В результате чего уже в первые годы после возвращения Крыма в состав России возникла любопытная ситуация. Поставки газа попадали уже под категорию экспорта, но с другой стороны его единственным потребителем как раз оставалась украинская сторона», — сказал эксперт.

Джаралла напомнил, что в тот период выдались сильнейшие морозы и по прямому указанию президента России Владимира Путина глава Крыма Сергей Аксенов распорядился начать поставки газа в Генический район (Херсонская область Украины). Благодаря этому территорию соседнего государства удалось спасти от холодов.

«И такая схема повторяется уже несколько раз, но получается, что в зачете она проходит как экспорт этой продукции», — отметил политолог.

На фоне этой ситуации собеседник раскритиковал экс-главу Генического района и одного из бывших заместителей администрации Херсонской области, которые занимали посты именно в тот непростой период.

«Любопытные персонажи, которых скорее нужно было бы оценивать с точки зрения психиатрии, потому что их антироссийские высказывания находились где-то на границе серьезного психического расстройства. Но тем не менее это тот случай, когда забота о людях гораздо важнее, чем о дураках, вынесенных на поверхность пеной истории», — прокомментировал поставки газа политолог.

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При этом Джаралла считает, что действия украинских политиков и тогда, и сейчас нельзя назвать лицемерными. Поскольку это определение тесно связано с понятием совести, то к украинским деятелям его применить невозможно.

«К украинским политикам, особенно находящимся у власти в 2014 году, понятие совести не относится по определению вообще. Перед нами подонки, которые реагируют на момент. Сменится власть и мы увидим как эти же мерзавцы запоют совершенно другие песни. Мы вдруг увидим какими оказывается горячими сторонниками дружбы с Россией эти люди всегда были. Поэтому совесть и лицемерие это не про них», — подчеркнул политолог.

Подводя итог, Джаралла выразил мнение, что сохранившиеся до сих пор экономические связи в первую очередь выгодны самой Украине. Разрыв этих связей может обернуться для Киева новым рядом собственных проблем.

Политолог выразил надежду, что когда между Россией и Украиной наладятся отношения, то экономические последствия этой нормализации будут «просто фантастическими». Особенно с точки зрения выгоды для Киева, которая за последние семь лет смогла убедиться, где находятся ее настоящие друзья. Однако, пока что, это не относится к политике, заключил Джаралла.