Китайцы назвали «дырявым» британский авианосец «Королева Елизавета»

Китайские аналитики издания Sohu иронично высказались об авианосце HMS Queen Elizabeth, которым восхищаются и гордятся в Лондоне, сообщает Федеральное агентство новостей. Судно было официально включено в состав военно-морского флота англичан в 2017 году. На торжественной церемонии королева Елизавета II заявила, что он станет свидетельством «британской мощи».

Но вместо этого авианосец стал посмешищем для всего мира, утверждают китайские журналисты. В статье они припомнили, что на корабле много раз случались протечки, и даже придумали ему новое прозвище — «дырявая королева».

Не остался без внимания и самый первый поход судна в Форт Викторию, когда из-за технических неисправностей вылетевший с борта истребитель F-35B не смог приземлиться обратно и был вынужден заходить на посадку в испанском аэропорту на острове Ибица.

wikipedia.org / Brian Burnell / CC4

Авторы статьи пишут также о вспышке коронавируса среди экипажа, о которой стало известно буквально вчера, 14 июля. На борту HMS Queen Elizabeth, который 22 мая вышел в 28-недельный поход через Индийский океан, зафиксировали около 100 случаев заболевания COVID-19.

Аналитики Sohu не без иронии отметили стратегическую уязвимость «дырявой королевы» перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В начале июня британцы решили произвести первое боевое развертывание в Средиземном море в надежде поразить мир своим новейшим авианосцем. Однако план нарушила Россия, которая развернула свои учения в том же районе и «с высоким качеством» отработала задачи по «уничтожению» британского флота.