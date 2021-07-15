Жертвами наводнения в Германии стали 19 человек

В Германии из-за наводнения погибли 19 человек, 70 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Bild.

«Ситуация по-прежнему остается драматичной», — оценил ситуацию премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.

Ранее он отменил запланированную поездку в Баварию и прибыл в пострадавший от наводнения город Хаген.

Сильнейшие и продолжительные дожди обрушились на запад Германии, природный катаклизм вызвал наводнение. Более 25 жилых домов находятся под угрозой сноса. Во многих населенных пунктах объявлен режим чрезвычайной ситуации.