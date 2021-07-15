Глава ФЗНЦ перечислил положительные последствия вывода войск США из Афганистана

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал позитивным решение Вашингтона о выводе американских войск из Афганистана.

По его словам, уход американцев позволит восстановить закон и порядок на территории Афганистана, так как это происходило и в других странах, после того, как Вашингтон утрачивал влияние на них, передает Федеральное агентство новостей.

"Вывод войск США из Афганистана — безусловно, положительное решение, я его считаю позитивным. Чем меньше присутствие США в какой-либо стране, тем больше порядок. Это демонстрируют и история, и практика. Там, откуда они уходят, наконец, наступает закон", — пояснил Шугалей.

Он также добавил, что власти Афганистана обладают достаточным опытом и ресурсами, чтобы самостоятельно управлять своим государством. При этом вывод американских войск позволит народу республики жить в соответствии со своими ценностями и традициями.

"Восстановится именно тот порядок, который свойственен ценностям и традициям этого государства. Они умные люди, сами смогут устроить свою жизнь. Не надо никого учить жить", — подчеркнул Шугалей.

Стоит отметить, что в США недовольны политикой Вашингтона в отношении Кабула. Так, экс-президент США Джордж Буш-младший раскритиковал вывод американских войск из Афганистана, выразив уверенность, что данное решение якобы "нанесет неописуемый вред" афганскому народу.