«Разбомбить по примеру Югославии»: США грозят Кубе войной

Военной интервенции США на Кубу потребовал мэр Майами Фрэнсис Суарес: он призвал прибегнуть к авиаударам, напомнив, что предыдущие атаки США в других местах — «от Панамы до Косово» были успешными

Резонансное заявление на фоне прошедших протестов на Кубе сделал Суарес в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Куба представляет угрозу для США, поскольку «экспортирует коммунизм по всему миру на протяжении десятилетий». Поэтому военное вмешательство на остров отвечает интересам национальной безопасности США, уверен чиновник.

Суарес предложил свергнуть кубинское правительство тем же способом, что панамского лидера Мануэля Норьегу в 1990-м году в ходе американской военной операции. Панамский верховный главнокомандующий провел в тюрьме по обвинениям американского суда около 30 лет — в застенках он и скончался в 2017 году. Также Суарес поставил в пример бомбардировку Югославии в 1999 году силами НАТО.

«Нам нужно поступить так же, как республиканская администрация Буша, убравшая Норьегу, как демократическая администрация, убравшая Усаму бен Ладена в Пакистане. А президент Клинтон решал гуманитарный вопрос в Косово с помощью авиаударов. Так что в истории было множество таких примеров», — заявил мэр Майами.

По мнению Суареса, антикубинские санкции США длинною в 60 лет (самое долгое эмбарго в мировой истории) не бьют по экономике государства, а, напротив, «помогают острову».

«Они хотят обвинить США в своей неудачной политике, но все, что мы делаем, чтобы попытаться помочь, в конце-концов становится для них поводом, чтобы подавлять своих граждан. Только правительство Кубы, а не блокада, введенная Вашингтоном, виновата в тяжелом экономическом положении страны», — уверен Суарес.

Global Look Press / Joaquin Hernandez / Xinhua

Что случилось на Кубе?

Протесты на Кубе начались 11 июля под лозунгами «Долой диктатуру!», с требованиями отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и решения социальных проблем, напрямую зависящих от блокадного экономического положения страны. В американских СМИ выступления заявлялись как «мирные», но фоторепортажи кубинских медиа демонстрируют отнюдь не мирную картину.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил правительство США в прямой причастности к беспорядкам 11 июля и отметил, что оно и будет ответственно за их последствия. Генпрокурор Хосе Луис Бланко предупредил, что кубинские законы позволяют гражданам с оружием в руках бороться против всех, кто пытается разрушить политический, экономический и социальный порядок страны.

«Защита социалистической родины является величайшей честью и высшим долгом каждого кубинца», — процитировал генпрокурор статью конституции.

С этим, кажется, согласны многие граждане Острова свободы. Местные коммунисты и сторонники правительства после призыва президента вышли на улицы, чтобы противостоять протестующим и даже провели собственные марши. Со стороны коммунистов множество раненых, заявил Диас-Канель.

Global Look Press / Steve Sanchez/Keystone Press Agency

И президент, и министр иностранных дел отмечают ключевую роль американских соцсетей в координации протестов: так, в Twitter искажалась информация о митингах. Диас-Канель охарактеризовал фейковые новости «медийным терроризмом», цель которого — «призывы к убийствам и распространение паники». Местных сторонников американского режима он упрекнул за требование «гуманитарной интервенции».

Global Look Press / Alberto Ortega / Keystone Press Agency

Что говорят американские власти?

Традиционно в Вашингтоне поддержали протесты в соседней стране. Сначала президент Джо Байден заявил, что полностью на стороне бунтовщиков:

«Кубинский народ требует своей свободы от авторитарного режима. Я не думаю, что мы видели что-либо подобное этому протесту за долгое, долгое время. Соединенные Штаты твердо поддерживают народ Кубы”.

Потом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала некие «действия», которые США обязательно предпримут.

«Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать».

Global Look Press / Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency

Что говорят российские власти?

МИД РФ решительно выступило против попыток США применить на Кубе «алгоритм цветных революций», многократно испробованный в разных странах против неугодных режимов.

«Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она призвала США отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом, и дать кубинскому народу и правительству самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу.

Подробнее о том, как Диас-Канель пришел к власти на Кубе после ухода Рауля Кастро из политической жизни страны читайте в нашей статье — «Мигель днем и ночью: Куба определилась с преемником Рауля Кастро».