Литовкин оценил идею использовать Ил-114 в качестве морского разведчика

Идея сделать из нового российского самолета Ил-114-30 морской разведчик, предназначенный для поиска подводных и надводных объектов, была высказана очень вовремя, так как этот самолет сможет заменить противолодочный Ил-38.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал ответственный редактор издания «Независимое военное обозрение», капитан 3-го ранга в запасе Дмитрий Литовкин, комментируя предложение Научно-производственного предприятия «Радар ммс» использовать пассажирский самолет Ил-114-300 для решения разведывательных задач на море.

«Комплекс, созданный по принципу открытой архитектуры и имеющий модульное исполнение, может быть установлен на новые ИЛ-114–300 и решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны», — говорится в сообщении «Радар ммс», которое приводит «РИА Новости».

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По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, это предложение оказалось высказано очень своевременно, так как используемые в настоящее время в качестве морских разведчиков Ил-38 стоят на вооружении уже около полувека. Это турбовинтовые самолеты, прошедшие модернизацию, отметил эксперт.

По его словам, Ил-38 имеют длительный срок эксплуатации и эффективны в качестве морских разведчиков, но они все же не вечны. К тому же и Военно-воздушные силы США решают сейчас точно такие же задачи.

«Если у нас появится новый турбовинтовой самолет, который можно переоборудовать для выполнения подобных задач, то это очень хороший сигнал», — отметил Литовкин.

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России необходимо обзавестись новыми самолетами, способными решать задачи над морем. А Ил-114-300 хороши тем, что они тоже турбовинтовые, а не реактивные. Это значит, что они летают немного медленнее, меньше тратят керосина и могут решать конкретные задачи, например, патрулировать в течение суток достаточно большие акватории.

«У самолета современное электронное оборудование – он находит подлодки, может наводить на них противолодочные силы. Это эффективно. И отказываться от этого нельзя. Тем более, что нас сейчас активно прессуют на всех морях, и нам очень нужны такие самолеты», – заключил Виктор Литовкин.

Напомним, в июне текущего года российские военные были вынуждены пресекать ряд провокаций в Черном море. В частности, 23 июня самолеты Су-24М провели бомбометание по курсу следования британского эсминца Defender, вошедшего в территориальные воды РФ у крымского мыса Фиолент, чтобы вынудить нарушителя изменить курс.