Дзюба, Азмун и Караваев вошли в список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2020/21

Исполком РФС утвердил список лучших футболистов прошлого сезона. В него включили десять игроков петербургского "Зенита".

Пресс-служба РФС 15 июля опубликовала список 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2020/21. В него вошли десять игроков петербургского "Зенита": Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Вендел, Малком, Магомед Оздоев, Вильям Барриос, Дуглас Сантос, Деян Ловрен и Вячеслав Ракицкий.

Кроме того, в списке были представлены футболисты "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, "Динамо", казанского "Рубина", "Химок" и "Краснодара".

Победителем РПЛ в прошлом сезоне в третий раз подряд стал петербургский "Зенит". Команда из Северной столицы завоевала трофей за два тура до окончания чемпионата России. Московские "Спартак" и "Локомотив" заняли второе и третье места соответственно.