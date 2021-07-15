Участники саратовской банды стали миллионерами за счёт продажи нелегальных сигарет

В Саратове завершено расследование в отношении участников банды, которые распространяли нелегальные сигареты.

Перед судом предстанут 26 вероятных членов преступной группировки, которые в течение пяти лет занимались распространением нелегальной табачной продукции.

Первые задержания начались ещё в ноябре прошлого года. За это время оперативники изъяли контрафактный товар на сумму в 46 миллионов рублей.

Изучив финансово-хозяйственную документацию, следователи выяснили, что участники незаконно заработали свыше 300 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 и 180 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки" и "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Материалы были переданы в Ленинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.