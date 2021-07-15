Захарова призвала США отказаться от лицемерия после протестов на Кубе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала происходящие волнения, которые захлестнули Кубу и раскритиковала США за проявленный ими цинизм.

В минувшее воскресенье, 11 июля, в нескольких городах островного государства люди вышли на акции протеста. Причиной недовольства стала тяжелой обстановка, спровоцированная пандемией коронавируса. Также люди требовали «свободные выборы». Одновременно с тем на митинги вышли и сторонники правительства. Начались столкновения.

Захарова отметила, что официальные заявления Соединенных Штатов относительно Кубы вызывают недоумение. По ее оценке, Вашингтон проявил поразительную беспардонность, заявив, что события на Кубе были спровоцированы ошибками местных властей.

«Особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики», — сказала дипломат.

Global Look Press / Alberto Ortega / Keystone Press Agency

Она напомнила, что на протяжении 60 лет Куба находилась в перманентной финансово-экономической блокаде из-за США. По инициативе Вашингтона Остров свободы подвергается противоправной санкционной политике, которая затрагивает даже товары первый необходимости, в том числе медикаменты и продукты.

«При этом все отмеченные дискриминационные меры Вашингтона применяются и даже ужесточаются в условиях общемирового эпидемиологического бедствия, требующего примирения и сплочения усилий. США рассуждают о гуманитарных потребностях, однако во имя собственных узкоэгоистических интересов ведут дело к нагнетанию напряженности и конфронтации», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что схема раскачивания, навязывания «цветных революций» в странах с неугодным режимом для США стала уже отлаженной схемой.

«Когда накапливается "критическая масса", вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому», — объяснила представитель МИД РФ.

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Вашингтон попросту игнорирует все меры по поддержанию экономики и оказанию помощи местному населению, которые предпринимают власти Кубы. Напротив, Белый дом едва ли не обвиняет кубинские власти в антинародной политике. И все это выглядит, как очередная политическая постановка и наглядный пример «двойных стандартов», который давно закрепился за США, считает дипломат.

Захарова призвала США избавиться от лицемерия и «двойного дна» на политической арене, а также занять объективные позиции.

«Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу. От США и их последователей требуется одно – не вмешиваться в дела суверенного государства», — заявила дипломат.

Представитель МИД РФ указала, что, если Вашингтон так озабочен гуманитарной обстановкой на Кубе, как об этом говорит, и хочет помочь простым жителям, то США пора отменить блокаду островного государства.