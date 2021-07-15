Федун выступит в суде по делу о многомиллионных отступных экс-гендиректору "Спартака"

Президента ФК "Спартак" вызвали в суд. Леонид Федун должен будет объяснить ситуацию с огромными отступными экс-гендиректору.

Менеджер футбольного клуба Шамиль Газизов покинул свою должность в 2020 году. За расторжение контракта он получил 88 млн рублей отступных. Однако размер компенсации его не удовлетворил. Газизов считает, что ему должны были выплатить 299 млн рублей, пишет Телеграм-канал Mash.

Отстаивать свою правоту экс-менеджер "Спартака" отправился в уфимский суд. Компания "Капитальные активы", владеющая 22% акций клуба, в свою очередь, также обратилась в государственный орган власти. Акционеры не хотят выплачивать лишние деньги.

Арбитражный суд признал Леонида Федуна третьим лицом в споре. Президент клуба должен будет выступить на заседании.