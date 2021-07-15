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Движение "Талибан" выдвинуло Афганистану условие для временного перемирия

/ Обновлено: 15 июля 2021 13:35 76
Движение "Талибан" выдвинуло Афганистану условие для временного перемирия

Талибы предложил властям Афганистана временное перемирие. Об этом заявил член афганской делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери.

По его словам, движение "Талибан"1 (запрещено в России) выдвинуло условие для введения режима прекращения огня сроком на три месяца. Они призвали Кабул освободить 7 тысяч сторонников, которые были ранее захвачены.

Надери назвал требование серьезным. Когда были освобождены 5 тысяч боевиков, это привело к обострению обстановки, отметил член афганской делегации.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации