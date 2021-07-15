Семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Правительство РФ выделит более 200 млрд рублей на выплату в размере 10 тыс. рублей на всех школьников, согласно поручению президента РФ Владимира Путина. На выплату могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет, включая будущих первоклассников. Об этом на совещании с правительством сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться. Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы», — отметин глава кабмина.

Оформить выплату можно на сайте госуслуг. Специально для этого пользователям портала, которые могут рассчитывать на выплату получают ссылку на заявление, которое нужно заполнить и отправить в Пенсионный фонд РФ, отмечается на сайте правительства.

На сегодняшний день, по данным кабмина, заявление на получение выплаты уже оформили восемь миллионов родителей более чем на 11 млн детей.

Ранее Мишустин объявил о выплате компенсации жителям ЕАО и Хабаровского края, которые пострадали в 2020 году от паводков.