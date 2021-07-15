Писатель Беседин: Парфенов поссорился с Киселевым, пытаясь усидеть на двух стульях

Известный российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов осознал, наконец, вещи, которые многие понимали и до этого - что переехавший из РФ на Украину Евгений Киселев больше не журналист, и не нужно ходить к нему на интервью.

Об этом в авторской колонке для интернет-издания «ПолитНавигатор» пишет писатель и публицист Платон Беседин, иронично комментируя ссору бывших сослуживцев по телеканалу НТВ Леонида Парфенова и Евгения Киселева в Киеве.

«Парфенов приехал в украинскую столицу презентовать фильм о грузинском вине, и, как потом расскажет, чуть ли не из жалости согласился на интервью старого товарища по НТВ, — пишет Беседин. — Все сделали, но Киселев решил снабдить интервью комментарием, что, мол, Леонид так толком и не ответил на вопрос "чей Крым?"».

А на Украине именно этот вопрос последние семь лет является системообразующим, напоминает автор. Украинцев не волнует, где их зарплаты и пенсии, где обещанная независимость – все это не важно, так как главным вопросом, требующим ответа, является «Чей Крым?».

После того, как Киселев и Парфенов обменялись колкостями, Парфенов посчитал необходимым записать десятиминутное послесловие, которое само по себе является любопытным, пишет Беседин.

«Парфенов с видом человека, познавшего откровение, сообщает максимы, которые каждому и так давно понятны. Мол, напрасно ходить на интервью к таким товарищам, потому что те буквально загипнотизированы. И ни о какой журналистике речи там не идет. Такие, как Киселев, сообщает Леонид, бегают от олигарха к олигарху. Вон раньше они с Януковичем в теннис играли, а теперь…», — приводит автор слова журналиста.

Кроме того, отмечает Беседин, Парфенов вдруг понял, что, живя в России, можно не быть «орком Мордора», а люди, покинувшие российскую территорию, по его ценному наблюдению, вдруг начинают себя вести так, будто они «святее Папы Римского».

facebook.com / Евгений Киселев

Именно так ведет себя Киселев, и всякие Шустеры с Чичваркиными, которые, сбежав из России, начинают рассказывать о ней всякие гадости. Но, что интересно, отмечает Беседин, все они рассказывают о какой-то другой России – своей собственной, которая, как показывает практика, никому не нужна.

«Это, впрочем, и так было понятно. Почему столь умный человек, как Леонид Парфенов, осознал это только сейчас? Делал вид глупый? Или реально шоры на глазах были? Ну, нельзя – нельзя и бесполезно с такими общаться. Не переубедишь, не расскажешь – еще и плюнут вдогонку. Для чего только было, спрашивается, ходить, чтобы усвоить эту нехитрую мудрость? Дабы на двух стульях поелозить?», — задается вопросом автор.

И Парфенову не следует делать вид, что он был не в курсе, все равно получается фальшиво, заключает писатель. И именно в этом, по его словам, заключается мораль истории «О том, поссорились Леонид Геннадьевич с Евгением Александровичем».