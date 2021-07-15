Ушла из жизни 109-летняя мать актрисы Катрин Денев

Рене Денев, мать французской актрисы Катрин Денев, умерла в воскресенье. Этой новостью родственники поделились с газетой Le Figaro.

Родившаяся в 1911 году Рене Денев выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно. Первую роль в оперетте "Корневильские колокола" она сыграла, когда ей было семь лет, в 1918 году.

Актриса была замужем за актером Морисом Дорлеаком. После рождения четвертой дочери актриса решила уйти со сцены. Рене Симоно до 1990 года работала на дубляже иностранных фильмов.

Катрин Денев очень гордилась своей матерью и всегда рассказывала журналистам, что крепкое здоровье ей досталось от нее.