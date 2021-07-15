Валуев усомнился в эффективности закона о штрафах за выброшенных животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев считает, что вводить в России штрафы за выброшенных животных в нынешних реалиях не имеет смысла, хоть и необходимо.

Ранее его коллеги по парламенту Павел Крашенинников и Владимир Бурматов внесли на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, предполагающий административную ответственность за «нарушение требований по содержанию домашних животных». Для граждан сумма штрафа составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, а для юридических — до 30.

Собеседник «ПС» подчеркнул, что привлечь к ответственности нерадивых хозяев не получится без принятия еще одного законопроекта об обязательной регистрации животных. Только в таком случае питомцы окажутся закреплены за определенными владельцами.

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Политик напомнил, что и сам уже предпринимал попытку ввести учет домашних питомцев в России, но оказался не понят Министерством финансов РФ.

«Государственной системы обязательной регистрации животных не существует, я уже говорил это миллион раз. Я делал предложение рабочей группе, когда мы об ответственном отношении закон принимали, Минфин эту часть закона не одобрил, соответственно, вменять какую-то сегодня ответственность нельзя. А она нужна, потому что немалая толика безнадзорных животных образуется в результате выбрасывания их на улицу недобросовестными владельцами», – считает депутат.

Валуев отметил, что абсолютное меньшинство владельцев кошек и собак сегодня регистрируют своих питомцев в частном порядке. Получается, в случае принятия закона, привлечь к наказанию получится только их.

Отметим, в мае этого года президент России Владимир Путин поручил разработать закон о введении учета домашних животных к 1 декабря. Тогда в комитете Госдумы по охране окружающей среды сообщили, что документ уже создан, в настоящее время получает одобрение профильных инстанций и после выборов будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.