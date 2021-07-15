Политолог Носович указал на признаки шизофрении в политике Литвы

Литва наивно полагает, что у нее есть особая миссия на международной арене, которая заключается в "сдерживании" России, заявил политолог Александр Носович.

В психиатрии существует термин "синдром Дон Кихота", который является разновидностью шизофрении, отметил политолог. По его словам, этот синдром сопровождается лихорадочным стремлением переделать реальность в соответствии с нелогичными фантазиями.

"В самый раз для руководства Литвы, у которого в голове тоже крутятся ветряные мельницы "сдерживания России", — заметил Александр Носович.

Внешняя политика Литвы строится на отрицании объективной реальности и неприятии здравого смысла. Вильнюс верит в свою особую миссию, которая не имеет ничего общего с реальностью, заключил эксперт.