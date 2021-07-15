Песков оправдал гневное обращение жителей омского села к властям ФРГ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему жители деревни из Омской области правы в отношении бездействия местных властей.

Песков считает, что попытка сельчан из Омской области обратиться к политическому руководству ФРГ объяснима, и их гнев оправдан.

"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", — заявил он в ходе брифинга в четверг.

Местные чиновники ничего не сделали для того, чтобы отремонтировать дороги, поэтому поведение жителей можно понять, заявил Песков. Он добавил, что подобная халатность не должна оставаться без внимания, передает ТАСС.

Немецкие власти ранее решили отреагировать на просьбу россиян из деревни Верхний Карбуш в Омской области. Местным жителям предложили направить запрос в столичный офис "Международного союза немецкой культуры".