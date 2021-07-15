Песков: дата проведения встречи "нормандского формата" еще не определена

Все участники "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) выступают за проведение встречи, однако дата переговоров еще не определена, сообщили в Кремле.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал саммит "нормандского формата". Он заверил, что встреча состоится в самое ближайшее время.

"Вы знаете, что, по сути, все участники нормандской четверки говорят в пользу такого саммита, но конкретных прикидок по срокам нет до сих пор", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь ранее заявил, что пауза в работе "нормандского формата" возникла из-за невыполнения Украиной достигнутых договоренностей по Донбассу.