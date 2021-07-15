Песков объяснил, почему Россия не нуждается в зарубежных вакцинах от коронавируса

Россия не нуждается в выпуске иностранных вакцин по лицензии, поскольку располагает достаточным количеством отечественных препаратов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам, почему на территории России не выпускают иностранные препараты для вакцинации от коронавируса. По его словам, в Кремле не рассматривали данный вопрос всерьез, поскольку "своих вакцин хватает". При этом для россиян существует возможность выбора, чем именно прививаться.

"У нас своих четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?" — заметил пресс-секретарь.

Песков согласился с тем, что тема взаимного признания вакцин остается в актуальной повестке, но выразил надежду на то, что в диалоге со странами ЕС России удастся прийти к компромиссам. Пока что в Кремле не видят результатов, но обсуждение будет продолжено.